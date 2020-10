LE STIME

ROMA Meglio del previsto: nel terzo trimestre il Pil italiano, trainato dall'industria, è riuscito a mettere a segno un balzo del 12%. E così a fine anno la perdita potrebbe limitarsi a una sola cifra. Sono buone notizie quelle che arrivano dall'ultimo bollettino della Banca d'Italia. Anche se i contorni restano sfumati, perché la seconda ondata di contagi potrebbe rimettere in gioco tutti i numeri. «Il ritorno alla crescita è stato verosimilmente più sostenuto di quanto prefigurato in luglio. Anche grazie alle misure di stimolo, l'incremento del prodotto potrebbe essere stato intorno al 12%, sospinto soprattutto dal forte recupero dell'industria» si legge nel bollettino. La produzione industriale infatti nel terzo trimestre è cresciuta del 30%, e così non solo ha recuperato quanto perso nel secondo trimestre (-16,8%), ma è ritornata «al livello precedente l'inizio dell'epidemia». Al bando, però, i facili entusiasmi. Il governatore Ignazio Visco avverte: serviranno «almeno un paio di anni» per far tornare il Pil ai livelli pre-covid .

E questo sempre che le cose nel frattempo non peggiorino. Perché se l'industria corre, non è così per i servizi, le cui «prospettive restano più incerte» sottolinea il bollettino. Pure in questo caso in realtà qualcosa nei mesi estivi si è mosso, «per effetto del buon andamento dei flussi turistici domestici», però sono «ancora livelli di attività molto contenuti».

L'INCERTEZZA

E poi c'è il punto interrogativo sui consumi. Secondo gli ultimi dati Istat i consumi ad agosto avevano cominciato il recupero, facendo segnare due dati positivi: +8,2% rispetto a luglio e +0,8% rispetto a un anno prima. Ma poi è arrivata la seconda ondata di contagi. E adesso è di nuovo tutto in bilico. Le persone hanno paura, non solo di ammalarsi di Covid. Ma anche di perdere il posto di lavoro, di non riuscire a sopravvivere con i sussidi dello Stato, sempre che arrivino. E così non spendono più. O meglio: spendono solo per le cose necessarie. Il resto è rinviato. Lockdown o no. Coprifuoco o meno. Se proprio c'è qualche soldino in più, meglio conservarlo per eventuali periodi ancora più neri. In questo campo l'ultimo bollettino di Bankitalia vede molte nubi all'orizzonte, dando per probabile una nuova frenata dei consumi. Il recente peggioramento del quadro epidemiologico - si legge - potrebbe «continuare a scoraggiare o impedire alcune tipologie di spese considerate non essenziali, come viaggi, vacanze e ristoranti. Tali indicazioni, unite ai segnali di incertezza, suggeriscono che anche nella seconda parte dell'anno le decisioni di risparmio delle famiglie continuerebbero a essere dettate sia dal movente precauzionale di ordine economico, sia dalla scelta di ridurre i consumi per timore del contagio». Secondo gli economisti di via Nazionale, a fronte di contagi giornalieri nella propria regione superiori a mille, circa un terzo delle famiglie ridurrebbe gli acquisti in negozi di alimentari e di altri beni essenziali. Bastano dieci contagi nella propria zona per evitare bar o ristoranti. Manco a parlarne di fare viaggi, passare qualche weekend fuori casa. Dall'altro lato della medaglia si registra «un forte aumento del tasso di risparmio» delle famiglie, arrivato al 18,6%, un livello più che doppio rispetto a fine 2019.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA