Bankitalia, blitz di Visco che nomina Franco al posto di Panetta come dg

LA CONTINUITÀ

MILANO Bankitalia non perde tempo e ieri, in poche ore, ha proceduto alla nomina di Daniele Franco alla direzione generale al posto di Fabio Panetta, con una mossa che, se da un lato afferma l'indipendenza della banca centrale, dall'altra sarebbe stata in qualche modo anticipata dal governatore alle Autorità coinvolte nella procedura. La rapidità dell'avvicendamento è stata dettata anche dalla necessità di assicurare continuità all'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni che è presieduto dal dg di Bankitalia.

La giornata in via Nazionale è stata caratterizzata dal solito pranzo finale delle riunioni mensili del Consiglio Superiore con i 13 membri dell'organo supremo e il direttorio (compreso Panetta), ma con un posto a tavola in più per un ospite illustre e di prestigio, nonchè vecchio padrone di casa: Mario Draghi, ex presidente di Bce da sette settimane.

LA MOSSA

La presenza al pranzo di Draghi che di Bankitalia è stato governatore dal 2005 al 2011, non aveva una finalità specifica. Il banchiere romano ha voluto presenziare per gli auguri di Natale al vertice dell'istituzione ma è evidente che la sua presenza potrebbe aver dato il conforto di un riconoscimento di legittimità alla sostituzione del dg in una fase nuovamente calda per la vita della banca centrale. A causa delle polemiche sul ruolo della vigilanza e di eventuali omissioni alla base della deriva della Popolare Bari, Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno rialzato il tiro sulla necessità di una riforma della governance dell'istituto centrale che faccia entrare la politica in via Nazionale ma ne compromette statuto, status e autorevolezza.

Nella serata di giovedì, Panetta, incassato dal Consiglio europeo il sigillo conclusivo alla nomina nell'esecutivo della Bce dall'1 gennaio 2020, ha rassegnato le sue dimissioni, con decorrenza 1 gennaio 2020, da direttore generale di Palazzo Kock e dal vertice Ivass, cariche ricoperte da sette mesi.

Secondo ricostruzioni attendibili, alle 22 circa della stessa serata di giovedì, con una pec a tutti i consiglieri superiori che erano già convocati per le 11,30 di ieri per una riunione ordinaria, sarebbe stata indetta una seduta straordinaria per le ore 13. Visco, senza i membri del direttorio, ma presente il rappresentante del Tesoro per la verbalizzazione, ha proposto Franco. Elezione all'unanimità a scrutinio segreto. ll consiglio, sempre su proposta di Visco, ha nominato vice direttore generale Piero Cipollone.

Come recita lo statuto, dopo la nomina di Franco, Visco ha avviato l'iter con la lettera al Ministro del Tesoro che dovrà portare la ratifica al Consiglio dei ministri e alla firma del Capo dello Stato.

Franco viene considerato un civil servant. Nato a Belluno, ha avuto esperienza di consigliere economico della Commissione Ue, poi all'ufficio studi di Bankitalia, carica lasciata per la guida della Ragioneria generale dello Stato e il rientro come vice dg in via Nazionale il 20 maggio scorso.

Rosario Dimito

