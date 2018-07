Bancomat, via ai primi 15 mila tabaccai convenzionati con Banca5 (Intesa Sp)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROMA Mentre le reti di filiali delle banche italiane dimagriscono per evidenti ragioni di risparmio, e i sindacati denunciano che ben 383 Comuni sono rimasti senza sportelli, le grandi banche nazionali studiano altri canali per mantenere la vicinanza con la clientela. Un esempio arriva da Intesa Sanpaolo, che alcuni mesi fa ha stretto un accordo con le tabaccherie italiane trasformandole in piccoli bancomat grazie alla controllata Banca5 (ex Banca Itb), l'istituto di credito di prossimità del gruppo guidato da Carlo Messina,...