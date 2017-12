CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCO BPMSUPERATII PARAMETRI BCEBanco BPM rende noto di aver ricevuto la notifica da parte della Bce dei requisiti patrimoniali (8,875% Cet1, 12,375% Total Capital ratio). «Al 30 settembre 2017, pur non includendo nessuna delle operazioni straordinarie in via di perfezionamento, il gruppo Banco Bpm superava ampiamente tali requisiti prudenziali (11,01% Cet1, 13,86% total capital ratio) - recita il comunicato ufficiale -. Tenendo invece conto delle rilevanti operazioni straordinarie derivanti dalla riorganizzazione degli ambiti bancassurance e...