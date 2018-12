Banco Bpm pronto a vendere altri crediti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAMILANO Banco Bpm sugli scudi in Borsa. A spingere il titolo (+ 6,29% la chiusura ieri in Borsa a 2,2 euro), in un mercato già nel complesso orientato al decios rialzo, è l'accordo con Credit Agricole nel credito al consumo per la vendita di Profamily ad Agos e la cessione, attesa a breve, di Npl fino a 7,8 miliardi compresa la piattaforma di gestione.L'Ad Giuseppe Castagna, in una conference call, ha sottolineato che la prima delle due operazioni «va a compensare» l'impatto sul Cet1 del derisking realizzato con la seconda e di...