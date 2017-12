Banco Bpm, nuovo contratto per 25mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVERONA Nuovo contratto per i 25mila addetti del Banco Bpm. Il gruppo creditizio con base a Verona ha siglato un'intesa con i sindacati che prevede l'ampliamento del part time fino ad un massimo del 15% del personale, la sperimentazione dello smart working su base volontaria per un massimo di 2 giornate settimanali, con possibilità di svolgere l'attività lavorativa da una diversa sede aziendale oppure anche da casa. In tema di mobilità, viene confermata la salvaguardia del consenso dell'interessato, con il riconoscimento di apposite...