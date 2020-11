LA TRATTATIVA

MILANO Causa Covid, il negoziato con il Credit agricole è in stand by e, per la prima volta dopo le smentite, Giuseppe Castagna risponde con «un non commentiamo» sui colloqui di Banco Bpm con Parigi che, però, segnano il passo. Durante la call con gli analisti per presentare i conti dei nove mesi - utile sceso a 263 milioni mentre nel terzo trimestre c'è stato lo sprint di 157,3 milioni - il banchiere ha nuovamente spiegato di esplorare ogni potenziale progetto che possa «rafforzare la banca» in Italia, in particolare sul fronte di «potenziali sinergie sui costi». Però riconosce che «il Covid non aiuta, ovviamente, perché è difficile avere contatti ma vedremo cosa accade». Una frase di circostanza che potrebbe anche voler dire altre cose. Castagna possibilista sul fronte dei dividendi. «Salvo nuovi significativi peggioramenti del contesto che, considerate l'eccezionalità e l'incertezza del quadro attuale, non possono essere esclusi, la solida posizione patrimoniale del gruppo - avverte il Banco Bpm -, unita alla capacità di generare organicamente capitale, non precluderà una remunerazione degli azionisti subordinatamente alle indicazioni che verranno fornite dalle Autorità di vigilanza in merito alla distribuzione di dividendi».

Banco Bpm ha ricevuto offerte binding da Amco per 641 milioni di Utp e di 301 milioni da Fonspa sempre Utp più 75 milioni con altri tra cui Illimity. I prezzi netti si attestano fra 40-45%.

