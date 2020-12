NUOVI ASSETTI

MILANO Ingorgo in Piazza Meda a Milano. Gli azionisti prendono posizione rispetto alla stagione delle fusioni che avrà l'epicentro nel 2021 e vedrà Banco Bpm assieme a Unicredit tra i pivot. Dopo il patto tra fondazioni ed Enpam sul 5,5% dell'antivigilia di Natale, è in arrivo un nuovo accordo di consultazione tra privati.

Ne è promotore Giorgio Girondi, l'industriale mantovano dei filtri per auto che attraverso la Ggg ha rastrellato nei mesi scorsi il 4,9% dell'istituto milanese. Girondi, che è l'azionista di riferimento della Banca del Fucino (34%) e in precedenza ha avuto il 2% di Carige, sta coinvolgendo Sandro Veronesi, l'industriale di Verona patron di Calzedonia e Intimissimi che ha circa l'1,5% e Dario Tommasi, imprenditore vinicolo dell'Amarone, azionista storico (1%). In totale il nuovo patto blinderebbe circa il 7,5% ma potrebbe salire al 9,9% perché Girondi vuole arrotondare la sua quota.

Per ora gli alleati non vorrebbero superare la soglia oltre la quale la Bce avvierebbe l'istruttoria relativa al qualifying holding, cioè alla partecipazione qualificata.

Entrambi i patti nascono per accompagnare il processo di consolidamento di Banco Bpm (che proprio ieri ha sottoscritto un accordo con i sindacati per 1500 uscite volontarie con 750 assunzioni di giovani nel triennio 2021-2023) e vorrebbero anche avere voce in capitolo sulle scelte. Il primo è a supporto del top management guidato da Giuseppe Castagna che in queste settimane ha in corso colloqui con Carlo Cimbri, ad di UnipolSai, primo socio di Bper (19,8%), finalizzato a una eventuale fusione tra i due istituti che sarebbe un revival di un vecchio matrimonio Bpm-Popolare dell'Emilia Romagna del giugno 2007, saltato nel cda di Milano perchè la Fisac-Cgil, cambiando idea all'ultimo momento per le poltrone, votò contro.

APPETITI E POLTRONE

Il patto tra Girondi, Veronesi e Tommasi non si sarebbe ancora espresso sulle opzioni. Girondi era favorevole al deal con il Credit Agricole, arenatosi per ora. Egli propende per una valorizzazione massima dell'investimento che ritiene possa essere esaltata da una fusione oltre confine. Girondi in questi giorni è a Cortina ma mantiene i contatti con l'ambiente milanese. «Mi diverto a fare il banchiere» dice a chi gli parla.

L'ipotesi Bper ancora non coinvolge il top management modenese impegnato nell'integrazione delle 620 filiali Intesa-Ubi, come ha sottolineato Alessandro Vandelli, frenando sul Banco. Nella ex popolare emiliana c'è una fase di transizione perché l'assemblea del 29 gennaio riformerà il meccanismo di nomina del cda, introducendo il criterio della proporzionalità, che avvantaggerà Unipol, Fondazione Sardegna (10,5) e i fondi.

In vista del rinnovo di aprile va collaudato il feeling tra i grandi soci e Vandelli ai fini del negoziato con Milano che Cimbri ha definito «aggregazione affascinante».

Fino alla primavera, quindi, salvo imprevedibili accelerazioni, i giochi restano in surplace. I due gruppi di azionisti di Meda seguiranno l'evolvere delle manovre, cercando di capirne di più. Entrambi comunque vogliono un coinvolgimento nella futura governance.

Per la prima volta, non solo dal 2017 quando è nato Banco Bpm, ma anche dagli anni precedenti, non essendoci più l'assetto cooperativo che attribuiva pieni poteri al management, il presidente Massimo Tononi e Castagna dovranno fare i conti con le rivendicazioni dei grandi soci e questo si farà sentire quando si passerà alla ripartizione delle poltrone. In questi giochi resta fuori Davide Leone & partners (4,9%) che non si amalgama con gli altri privati.

Rosario Dimito

