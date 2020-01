Banco Bpm: Fratta Pasini lascia Tononi in corsa per la presidenza

CREDITO

VENEZIA Banco Bpm, il presidente Carlo Fratta Pasini non si ricandida alla guida del cda al suo primo rinnovo dopo la trasformazione in spa. Dopo un quarto di secolo l'avvocato veronese, 63 anni, lascia il mondo del credito. Era infatti entrato nell'allora Popolare di Verona nel 1995, per poi diventarne vice presidente nel 1996 e presidente nel 1999. Da allora ha sempre guidato la banca veronese nella sua espansione territoriale prima aggregando la Popolare di Novara e poi quella di Lodi fino alla fusione con la Popolare di Milano che ha portato tre anni fa alla nascita di Banco Bpm, che mantiene la sua sede legale a Verona anche se ormai il cuore operativo è nel capoluogo lombardo.

Per la sua successione alla presidenza del Banco Bpm, i cacciatori di teste stanno valutando una serie di personalità interne ed esterne all'istituto, anche alla luce dei requisiti di professionalità richiesti dalla Bce. Una delle candidature che starebbe emergendo sarebbe quella di Massimo Tononi, ex presidente di Cdp e di Mps.

Fratta Pasini ha riferito in una nota di aver maturato detta decisione «dopo aver considerato attentamente la durata della propria permanenza nella carica e i risultati positivi e, per certi versi, straordinari raggiunti da Banco BPM a tre anni dalla fusione».

APERTURA AL MERCATO

L'avvocato veronese ha inoltre sottolineato l'ineludibile interesse di Banco Bpm a far leva sul prossimo rinnovo del cda «per evidenziare al meglio i profili di novità e le future prospettive dell'Istituto, nell'ottica di ottenere un più ampio e rapido riconoscimento dei risultati raggiunti da parte di tutti gli stakeholders della Banca e, in primis, dal Mercato».

