Banco Bpm: corsa a tre per 3,5 miliardi di sofferenze

LA RELAZIONEVia libera del Banco Bpm alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, periodo chiuso con un utile netto di 353 milioni (contro i 94 milioni dello stesso periodo dello scorso anno). Il dato è in linea con le stime degli analisti che si aspettavano un valore intorno ai 355 milioni. Lo comunica l'istituto in una nota. I proventi operativi sono pari a 2,447 miliardi di euro (+6,1%), mentre gli oneri operativi scendono del 4,4% a 1,391 miliardi. Gli impieghi alla clientela si attestano a 106,7 miliardi (in bonis +2,7%, con...