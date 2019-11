Banco Bpm: corre l'utile, c'è il dividendo Mps, conti ok

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVENEZIA Banco Bpm chiude i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto di 686 milioni, in crescita del 30,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. I ricavi sono in calo del 17,2% a 3,1 miliardi e hanno registrato nel terzo trimestre dell'anno un lieve rialzo (+ 0,2% rispetto al secondo trimestre). L'utile del terzo trimestre, si legge in una nota, ammonta a 93,3 milioni, sopra il consensus di 81 milioni. Patrimonializzazione che si rafforza, con il Cet1 Ratio phased-in al 13,8%. Lo stock dei crediti deteriorati netti è pari a 6 miliardi...