«Banco Bpm avanti da soli subito il ritorno alla cedola»

Giuseppe Castagna, il mercato vede nel Banco Bpm, l'istituto di cui lei è ad, uno dei principali player del prossimo risiko bancario. Ha ragione?

«Banco Bpm è il solo ad avere all'attivo una fusione sotto la vigilanza Bce: abbiamo realizzato un'operazione coraggiosa maturando un'esperienza unica per l'Italia e l'Europa. In un contesto incerto e con un sistema regolatorio così strutturato, questa esperienza fa di noi un interlocutore privilegiato. Noi però siamo impegnati a completare un business plan che prevede una strategia stand-alone che ci consentirà di capitalizzare l'ottimo lavoro fin qui realizzato».

Banco-Ubi fino all'estate scorsa era l'opzione più gettonata: è un'ipotesi ancora in piedi?

«I rumors sono nati da un'idea astratta su cui si è esercitata qualche banca d'affari, valutando i profili di due gruppi e le possibili sinergie: solo un esercizio di scuola privo di riscontro nel reale. Detto questo, il consolidamento del sistema bancario italiano è un percorso che prima o poi dovrà essere intrapreso».

Piazza Meda è in pieno rinnovo della governance: quanto influirà sulle prossime mosse?

«Con la prossima assemblea avverrà il primo rinnovo del cda quale Spa. Sarà il momento in cui i soci si esprimeranno. Noi abbiamo raggiunto risultati importanti e persino superato le previsioni. Ora contiamo di dare loro buone soddisfazione».

Mps, verso il quale lei non ha mai mostrato interesse, è a caccia di un partner. Non ha per caso cambiato idea?

«La fusione tra Banco e Bpm è riuscita per la distribuzione geografica delle due banche. Siamo ben strutturati nelle quattro regioni più industrializzate: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e un'ottima presenza su Roma. Se dovessimo pensare ad altre operazioni vorremmo considerarle nei nostri territori d'elezione. La banca prospera in funzione dei clienti, delle imprese, dei territori».

Tassi zero, innovazione, fintech, necessità di nuovi modelli di business, regole Ue in evoluzione con Basilea 3: tutti elementi che potrebbero ritardare il nuovo risiko. Concorda?

«I contesti economici e regolatori hanno impatti significativi sulla redditività delle banche e sulla concessione del credito. Si tratta di condizioni sfidanti e gli attori che più si sono spesi in questi anni post crisi sono stati gli istituti. Con tassi così bassi, le banche sono costrette a ripensare il rischio, il cui costo non può essere squilibrato rispetto ai tassi. La ricetta è accelerare con l'integrazione europea a tutti i livelli: politico, economico, fiscale e bancario. Ciò consentirebbe di valorizzare merger che siano veri progetti industriali. Oggi non vedo le condizioni».

L'industria bancaria deve cambiare, Fabio Panetta, neo membro board Bce, auspica maggiore attenzione alla bancassurance. È una soluzione?

«Sì. L'integrazione tra banche e assicurazioni garantirà risposte più puntuali alle esigenze di protezione delle famiglie, per esempio. Perché ciò diventi un core business per le banche, è però necessario un cambiamento nel modello di servizio che deve garantire ai propri clienti la tutela dei risparmi. L'analisi dei bisogni e la personalizzazione dell'offerta rappresentano la strategia alla base di nuove proposte. In Banco Bpm ciò si è concretizzato nelle partnership con Cattolica e con Covea».

Il piano industriale in cantiere perchè è slittato al 2020?

«Per via dell'incertezza macro e del contesto economico. Dopo un triennio che ci ha visti concentrati sul derisking, il prossimo piano si focalizzerà su redditività e solidità patrimoniale. Le parole chiave saranno aumento ricavi, forte disciplina sui costi, esplorazione di nuove opportunità offerte dal digitale, senza dimenticare la tradizionale vicinanza ad imprese e territori in una logica di una crescita sostenibile».

Fino a che punto le big tech insidiano la banca tradizionale?

«La concorrenza delle big tech è sempre più serrata e si sta allargando il numero dei player non bancari in grado di fornire prodotti e servizi elementari di raccolta e pagamento. Noi stiamo lavorando per rendere sempre più digitale e omnicanale il rapporto con il mercato, sia per i clienti privati sia per le imprese».

Come chiude il 2019?

«Sono convinto che l'anno si chiuderà positivamente e se a ciò aggiungiamo anche il raggiungimento di livelli di capitale adeguati credo proprio che potremo finalmente tornare a distribuire un dividendo».

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

