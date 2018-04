Banche venete: rimborsi a tutti i danneggiati. Mistero sui 100 milioni di Intesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Banche, governo pronto a varare il decreto per rendere operativo il fondo ristoro da 100 milioni. Mentre i consumatori chiamano in causa Banca Intesa: «Che fine ha fatto il fondo da 100 milioni per i soci disagiati di Popolare Vicenza e Veneto Banca? - chiede l'avvocato Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi -. Il termine per inviare le prime domande di ristoro doveva scattare il 1 marzo, dopo oltre un mese non c'è ancora il regolamento».Il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta in una riunione a Mestre...