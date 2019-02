Banche venete, le società di revisione sotto accusa. BpVi, ipotesi insolvenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Popolari venete, partono le cause civili contro le società di revisione Pwc e Kpmg mentre in Procura a Vicenza sarebbe già stato aperto un fascicolo relativo all'insolvenza della Popolare con l'ipotesi di bancarotta. Per ora nessun iscritto al registro degli indagati, i pm Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori starebbero aspettando la relazione dei liquidatori della banca Giustino Di Cecco, Claudio Ferrario e Francesco Schiavone Panni per partire con i primi interrogatori. L'inchiesta per falso in prospetto, aggiotaggio...