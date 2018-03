Banche venete, le associazioni: indagare su Bankitalia e Consob

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Banche venete, la via delle cause rischia di essere lastricata di buone intenzioni e di troppe illusioni e le associazioni dei consumatori si concentrano sul Fondo da 100 milioni per le vittime di reati finanziari. «Manca il decreto attuativo per rendere operativo il Fondo, bisogna fare in fretta. L'Anac, l'Anticorruzione di Cantone, deve diventare operativa il più presto possibile anche sul territorio con sedi a Vicenza e Montebelluna - commenta Franco Conte, presidente Codacons Veneto -. L'obiettivo principale...