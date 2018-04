Banche venete: Intesa annulla bond per 9,3 miliardi e salva lo Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Banche venete, Intesa libera lo Stato dalle garanzie per 9,3 miliardi sulle obbligazioni di Popolare Vicenza e Veneto banca alleggerendo i conti pubblici. E il sottosegretario dell'economia Pier Paolo Baretta avverte: «La loro liquidazione è stata un'occasione persa per il Veneto».Intesa Sanpaolo ha completato il riacquisto delle obbligazioni emesse da Popolare di Vicenza e Veneto Banca assistite da garanzia dello Stato (sia collocati sul mercato sia utilizzati dalle due banche come collaterale in finanziamenti pronti contro...