Banche venete, immobili sul mercato dopo l'estate

LE DISMISSIONIMESTRE Banche venete, si avvicina l'ora della liquidazione. L'operazione entrerà nel vivo dopo l'estate con la vendita del patrimonio immobiliare rimasto in capo alla liquidazione coatta amministrativa. Questo è quanto stanno maturando i commissari nominati dalla Banca d'Italia e i loro consulenti nella ricostruzione fatta da Milano Finanza circa modalità e tempistiche dell'iter di dismissione, in linea con il piano di rimborso del debito finanziario. La decisione che sta maturando è quella di dividere gli asset in due lotti...