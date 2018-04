Banche venete, il costo del crac per Eurostat è di 4,7 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Nel giorno in cui Eurostat certifica il peso del salvataggio delle ex Popolari sia sul deficit che sul debito italiani, un'altra sentenza torna a deludere le aspettative di Barents Reinsurance, già contrariato per la vendita di Bim ad Attestor. Ieri il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del gruppo lussemburghese contro il ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e la Consob, oltre che nei confronti di Lazard, l'advisor che aveva seguito proprio la cessione del controllo di Banca Intermobiliare a Trinity, veicolo del...