Banche venete, alla sga 18 miliardi

INFRASTRUTTUREVENEZIA Tutto è pronto per la grande alleanza che dovrà far decollare definitivamente l'aeroporto di Ronchi dei Legionari. La Regione del Friuli Venezia Giulia ha avviato la gara per cedere il 45% di Trieste Airport, la società che gestisce lo scalo regionale. Valore di partenza: circa 33 milioni per una valutazione totale dello scalo di 70. Ma l'obiettivo è più ambizioso. «Vogliamo trovare un partner industriale per sviluppare un'infrastruttura che riteniamo decisiva per tutta la Regione. Il nuovo partner si troverà la...