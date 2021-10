Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BANCHEUDINE C'è molta energia del Nordest, istituzionale e privata, nel riuscito aumento di capitale di Civibank, la storica banca friulana nata nel 1886 come realtà cooperativa e diventata società per azioni e Benefit nel 2021. A sottoscrivere i 50 milioni di nuove azioni messe sul mercato dal Consiglio di amministrazione presieduto da Michela Del Piero, dopo che l'assemblea dei 14mila soci aveva dato il placet per un aumento di capitale...