UDINE Bolzano ha parlato e Cividale, il giorno, dopo «prende atto». Mettendo in chiaro, però, che il dialogo avviato dal giugno scorso con la banca altoatesina, «coerentemente con quanto comunicato al mercato il 15 giugno», riguardava «solo lo sviluppo di potenziali future collaborazioni industriali e/o strategiche». Quindi, par di capire, non esattamente un' Opa. È questo il quadro che si delinea all'indomani dell'annuncio di Sparkasse di avviare un'Opa, offerta pubblica di acquisto, su Civibank, la banca di Cividale ultimo presidio autonomo del sistema bancario in Friuli Venezia Giulia e di cui attualmente la Cassa di risparmio di Bolzano è socia al 17 per cento.

Una reazione, quella arrivata dalla sede in riva al Natisone dopo la riunione del Consiglio di amministrazione svoltasi ieri con la presidente dell'istituto Michela Del Piero, che sembrerebbe rafforzare l'ipotesi di un'azione a sorpresa da parte del socio o, comunque, non nell'orizzonte degli attuali vertici cividalesi. Cividale, infatti, dopo aver «preso atto della decisione della Cassa di risparmio di Bolzano», dedica gran parte della comunicazione diffusa al termine del Cda a precisare un passaggio della nota diramata giovedì da Sparkasse, laddove l'offerente fa riferimento all'intenzione di continuare un dialogo con «i vertici di Civibank» che prosegue «da giugno scorso per realizzare un'operazione di soddisfazione per entrambe le realtà». In merito a ciò, afferma Civibank, «si precisa che, coerentemente a quanto in precedenza comunicato al mercato il 15 giugno 2021 da CiviBank e dall'Offerente medesimo, il dialogo avviato dai vertici delle due banche riguardava solo lo sviluppo di potenziali future collaborazioni industriali e/o strategiche nell'ottica del mantenimento dell'indipendenza e dell'autonomia delle due realtà, con l'obiettivo del reciproco rafforzamento». Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ieri ha concluso i suoi lavori confermando «l'impegno della Banca nell'azione per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel proprio piano strategico».

Ora si vedrà l'evoluzione di quest'offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Civibank a un prezzo di 6,50 euro e la totalità dei warrant della Cividale per 0,1575 euro per ciascun warrant. Occorrerà capire, cioè, la reazione dei 16mila soci di Civibank, da tempo proprietari di azioni che negli anni hanno subito un drastico calo del valore, sono state difficilmente scambiabili e i dividendi, come prefigurato dai vertici della Banca, dovrebbero arrivare nel 2022 dopo alcuni anni di assenza. Dovrà quindi attendere ancora il responsabile Economia del Pd Fvg, Renzo Liva, per avere una risposta chiara al quesito che si è posto ieri commentando l'operazione, ovvero se si sia di fronte a «un'Opa amichevole o ostile». Di certo «la subiamo», ha aggiunto l'esponente Dem che, pur premettendo l'assoluta liceità dell'azione, la legge come un indebolimento della specialità del Friuli Venezia Giulia e chiama in causa la Giunta regionale guidata dal leghista Massimiliano Fedriga.

