IL RAPPORTO

ROMA Si consolida l'utilizzo dei canali digitali con un numero di clienti attivi su mobile che nel 2019 - per un gruppo di banche esaminate dal nono Rapporto annuale realizzato da Abi Lab - sono cresciuti del 37%. L'indagine mostra come a trainare il trend sono i clienti che accedono al mobile banking da smartphone con app dedicata. In crescita del 56% anche il volume totale di operazioni dispositive su mobile banking: tra queste, bonifici e giroconti aumentano del 75%. Il trend di crescita prosegue anche nel primo trimestre 2020 con un numero di clienti attivi sui canali digitali aumentati di 1,3 milioni rispetto al primo trimestre del 2019, con un tasso di crescita del 16%. In termini di volumi le operazioni dispositive da personal computer, rimangono superiori del 25% rispetto alle operazioni dispositive effettuate con smarthphone e tablet. Il cliente medio però accede circa 10 volte al mese da mobile e 5 da pc.

Lo studio di Abi Lab, che ha coinvolto un campione di 25 banche operanti in Italia rappresentativo dell'83% del mondo bancario nazionale in termini di dipendenti, evidenzia che tutti gli istituti offrono servizi tramite internet banking e applicazioni (app) per smartphone, il 64% offre app anche sui tablet e il 36% sui dispositivi indossabili (wearable). Mediamente ogni banca offre quasi 3 app (il 50% ha mantenuto invariato il numero, il 19% lo ha aumentato e il 31% lo ha diminuito). Relativamente ai sistemi operativi, il 98% delle app censite è fruibile sia da IoS che Android.

