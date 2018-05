Banche, slitta il fondo da 100 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Il governo gialloverde non è ancora nato ma tutti i partiti della maggioranza rilanciano sui rimborsi per i soci risparmiatori delle Popolari venete. Secondo indiscrezioni, nella risoluzione congiunta di Lega e 5stelle sul documento di programmazione economica che verrà presentato la prossima settimana alla Camera e al Senato ci sarà l'impegno per i ristori ai risparmiatori (azionisti e obbligazionisti) di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il leghista padovano Massimo Bitonci ieri in commissione speciale avrebbe...