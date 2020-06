BANCHE

ROMA «Il risultato del lavoro di accertamento svolto è inaudito: oltre un miliardo e cento milioni di perdite. La due diligence ha fatto emergere la verifica di crediti in bonis e deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti deteriorati), gli accantonamenti operati e conseguentemente sono state compiute le rettifiche di valore necessarie, che hanno determinato perdite patrimoniali molto significative». Il commissario della Popolare di Bari Antonio Blandini rivela la perdita-monstre della gestione Jacobini-De Bustis. E per coprire questo buco, verrà quasi del tutto prosciugato il versamento da 1.170 milioni del mondo bancario, tramite il Fondo Interbancario tutela depositi, a fronte di un'operazione di 1.600 milioni che verrà deliberata dall'assemblea del 30 giugno assieme alla spa. Il rosso di esercizio tiene conto del derisking che è la condizione assieme appunto alla spa, dell'intervento di Mcc. «Abbiamo ricevuto un'offerta vincolante da Amco - spiega Blandini, che sta gestendo la procedura straordinaria in tandem con Enrico Ajello -, prevede l'acquisto pro-soluto, per un corrispettivo pari a circa il 25% del valore complessivo di crediti deteriorati per circa 2 miliardi relativi a circa 32 mila controparti».

Pochi giorni fa è stata chiusa la trattativa sugli esuberi che era un altro scoglio enorme. «La riduzione dei costi che è stata convenuta a 67 milioni è stata resa possibile dal fatto che abbiamo inciso sui tre milioni di risparmio mancanti, raggiungendo i 70 milioni convenuti. Il piano prevede la chiusura di 91 filiali, ne abbiamo recuperate tre rispetto alle 94 originarie in territori strategici».

I CONTI

E gli 830 esuberi? «Si è riusciti nella quadratura del cerchio, incidendo sul costo del lavoro, con tanti sacrifici dei lavoratori, ma con un ampio numero di accessi a forme adeguate, quali quota 100, fondo pensioni, opzione donna e fondo emergenziale».

La strada è ormai tracciata, dopo l'ok di Bruxelles all'intervento di Mcc che metterà 430 milioni, resta il rebus assemblea. Ci sono insidie? «Confido in una maggioranza molto ampia, anche come segnale a Mcc, e al tessuto economico e politico», aggiunge Blandini. Le indicazioni del Piano vedono fra i target a fine 2024, un total capital ratio pari a circa il 12,5%, un Npl ratio lordo all'8,1%, e un cost income al 66%.

