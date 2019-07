CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCHEROMA Cattolica Assicurazioni e Iccrea Banca hanno deliberato di rinnovare la parternship nella bancassicurazione fino al 31 dicembre 2022. Nell'ambito degli accordi, si legge in una nota congiunta, Cattolica ha rilevato un ulteriore 19% del capitale delle joint venture Bcc Vita e Bcc Assicurazioni, con incremento al 70% della quota detenuta in entrambe e conseguente riduzione al 30% della quota di Iccrea, per un corrispettivo di circa 42,5 milioni di euro.Le parti hanno stipulato un nuovo accordo commerciale che prevede la prosecuzione...