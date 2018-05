Banche Popolari, Forza Italia chiede un rappresentante veneto nella sga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO IL CRACPADOVA «Dopo lo tsunami che ha colpito il sistema bancario veneto, Zaia faccia da tramite con il nuovo governo per nominare nel consiglio di Sga spa un consigliere veneto. A rischio c'è il futuro di 50mila imprenditori e delle loro famiglie». A lanciare l'appello è Forza Italia che vuole accendere i riflettori sulla Società per la gestione di attività. Una realtà nata una ventina d'anni fa per la ristrutturazione del Banco di Napoli e, successivamente, controllata ministero dell'Economia che attualmente sta gestendo i...