Banche ottimiste: per noi il 2019 sarà buono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREVISIONIROMA Le maggiori banche italiane prevedono un 2019 in crescita, con utili superiori a quelli dell'anno appena chiuso. Nonostante il Pil sia stimato in calo e lo spread continua a mantenersi alto. La Borsa dà segnali rassicuranti: l'indice Ftse banche, che da agosto ha perso l'11%, da metà gennaio è salito del 5%. Intesa Sanpaolo, che ha archiviato l'anno con un utile da 4 miliardi, per il 2019 attende «un aumento del risultato netto rispetto al 2018» grazie a «una crescita dei ricavi e a una continua riduzione dei costi»....