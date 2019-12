Banche, Npl sotto quota 80 miliardi: - 60% in 4 anni

IL DATO

ROMA Buoni segnali dal mondo del credito: continua a diminuire la massa di crediti deteriorati, ora sotto gli 80 miliardi e prevista a quota 53 a fine 2022, anche grazie al rallentamento del passaggio a Npl dei crediti delle imprese, quest'anno poco sopra il 3% totale. Lo affermano le stime dell'Abi, che con il Cerved ha stilato un rapporto sul comparto dal quale emerge come siano le piccole aziende quelle che in questo momento in Italia riescono a contenere meglio i rischi di insolvenza. Al netto delle rettifiche operate in bilancio, l'Associazione bancaria italiana vede infatti la massa di Npl in pancia agli istituti che operano nella penisola sotto i fatidici 80 miliardi, contro gli 84 di giugno e i 197 di fine 2015, con un taglio quindi del 60% in quattro anni.

LE STIME

Le stime per la fine del 2022 sono a quota 53 miliardi, ma è ancora presto per parlarne. Gran parte di questo taglio deriva ovviamente dalle ingenti operazioni di vendita degli ultimi tempi, ma anche dal fatto che il flusso di trasformazione di crediti da in bonis' a deteriorati quest'anno conferma la sua frenata, mentre nel prossimo biennio riprenderà a salire, ma restando ancora sotto le medie precedenti alla crisi finanziaria. Lo shock dopo il 2008 ha prodotto negli anni immediatamente successivi l'ondata di crediti diventati a rischio e ora è difficile che le imprese sopravvissute abbiano ancora troppi problemi: nel 2019 solò il 3,1% del totale è diventato Non performing loans contro il 3,3% del 2018. Le differenze territoriali sono però ancora consistenti, con il Nord Est che per esempio si trova a un tasso di deterioramento del 2,3%, mentre il Sud è al 4,4%.

