BANCHEMILANO Anche la Consob ha aperto un fascicolo sul dossier Carige. L'obiettivo è di stabilire se la famiglia Malacalza, che con il 27,5% del capitale è riuscita a bloccare il voto sull'aumento di capitale lo scorso 22 dicembre in assemblea, eserciti un controllo di fatto. I tempi dell'analisi - complici anche le festività in corso - non sono così immediati, così come l'esito risulta incerto.Tra le ipotesi, in caso di riscontro di una effettiva «influenza dominante» ai sensi dell'articolo 93 del Tuf, c'è anche quella di una...