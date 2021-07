Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RAPPORTO ABIROMA La raccolta complessiva delle banche italiane ha sfiorato quota 2 miliardi di euro nello scorso mese di giugno. Secondo il rapporto mensile dell'Abi, il rialzo è stato pari al 6,8% su base annua fino a raggiungere quota a 1.988 miliardi. In crescita dell'8,9% gli impieghi con la clientela residente (1.780 miliardi), mentre sono scesi dell'8,1% a 207 miliardi gli acquisti di obbligazioni. I depositi in conto corrente, in...