CREDITI DETERIORATI

ROMA La Commissione europea spinge sull'acceleratore per presentare quanto prima una strategia per la gestione degli Npl (Non performing loan, i crediti deteriorati delle banche che i debitori non riescono più a ripagare) e ha organizzato una tavola rotonda per un primo confronto ufficiale tra alcuni dei più alti vertici istituzionali il prossimo 25 settembre. All'incontro parteciperanno anche il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e la presidente della commissione Economica del Parlamento europeo, Irene Tinagli, oltre a funzionari di Bce, Ssm ed Eba. L'obiettivo di Bruxelles è mettere a punto una strategia completa sui crediti in sofferenza nei prossimi mesi, ha chiarito un portavoce Ue, smentendo tuttavia le indiscrezioni circolate sulla stampa internazionale nei mesi scorsi circa l'avanzamento dei lavori formali in Commissione per la creazione di una bad bank europea in cui convogliare non solo gli Npl ancora presenti nei bilanci degli istituti dalla crisi finanziaria del 2008 ma anche quelli legati alla contrazione dell'economia a causa dell'emergenza coronavirus.

«Rispetto al passato, quando l'ipotesi di una bad bank europea era stata presentata e poi subito accantonata - scrivono tuttavia gli analisti di Equita - riteniamo ora che le probabilità che questo progetto possa realizzarsi siano abbastanza alte vista l'eccezionalità e la gravità della situazione nel settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA