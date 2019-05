Banche, indennizzi ai truffati solo a novembre e sul tetto di 200 mila euro incombe la scure Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA I decreti attuativi nel giro di dieci giorni, le domande entro sei mesi ed i primi soldi a novembre. Incrociando le dita e sperando che l'Europa non si metta di traverso rimettendo tutto in discussione. Il provvedimento che serve a indennizzare i 300 mila risparmiatori colpiti dai crac delle sei banche (Etruria, Marche, CariChieti, Carife, Popolare di Vicenza e Veneto Banca) è arrivato finalmente a destinazione con il decreto crescita approvato a fine aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma per risolvere definitivamente la...