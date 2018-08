Banche, i risparmiatori scrivono a Conte «Fondo di ristoro, subito il regolamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EX POPOLARI VENETEPADOVA Tredici associazioni di risparmiatori delle ex banche popolari venete e di consumatori chiedono al Governo di procedere con il fondo di ristoro. Adiconsum, Adusbef, Codacons, Ezzelino III da Onara e le altre sollecitano il premier Giuseppe Conte ad adoperarsi per «l'immediata pubblicazione del decreto attuativo della legge vigente» e a garantire «le risorse necessarie per il rimborso integrale». La richiesta punta alla promulgazione entro il 30 settembre del regolamento già definito, in modo da accelerare i tempi...