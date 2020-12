IL CASO

MILANO Allarme per i rischi di peggioramento delle condizioni dei debitori a causa della stretta sul credito targata Eba in vigore dall'1 gennaio. Pressoché tutte le organizzazioni economiche nazionali guidate da Abi e Confindustria ieri hanno inviato ai vertici delle istituzioni europee (Ursula von der Leyen, David Sassoli, Paolo Gentiloni) una lettera congiunta di tre pagine più allegati, con richiesta di mitigare alcune norme bancarie in materia di crediti deteriorati, di tempi per gli accantonamenti automatici relativamente agli Npl e «più in generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento degli Npl acquistati dalle banche». Il timore è che questa nuova stretta possa pregiudicare la concessione di nuovi crediti a imprese e famiglie cadute temporaneamente in difficoltà a causa della crisi sanitaria.

Nella missiva i firmatari sollecitano «una forte richiesta di intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea». Per esempio, gli automatismi sul cosiddetto calendar provisioning impongono di svalutare il credito dopo un certo periodo (da 3 a 10 anni) a prescindere dalla possibilità di recupero. Addirittura, per la definizione di default la tagliola scatta dopo 90 giorni dal mancato saldo del debito, anche per importi molto contenuti: si parte da 100 euro per debiti semplici o, per le società, dall'1% del passivo.

Le associazioni «prendono atto che nella prima fase della pandemia le istituzioni nazionali ed europee hanno messo in atto una serie di misure utili ad affrontare l'emergenza», tipo l'attivazione delle varie moratorie prorogate dall'Eba al 31 marzo 2021, le deroghe sugli aiuti di Stato in termini di garanzie, gli effetti del Recovery Plan. Tuttavia, per le associazioni imprenditoriali «occorre che una serie di criticità nel quadro regolamentare bancario, debbano essere superate per evitare che situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli automatismi incorporati in alcune norme di primo e secondo livello e in una restrizione dell'offerta di credito esiziale nel contesto attuale».

Abi, Confindustria e le altre organizzazioni di impresa rilanciano con la proposta di «procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei che consentano alle banche di fornire il massimo supporto all'economia reale nel momento in cui questo è la condizione per la tenuta del tessuto produttivo. È urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (default), che ieri Bankitalia ha voluto chiarire rispetto a interpretazioni distorte. Il combinato disposto di una norma restrittiva come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, ponendo in grave pregiudizio l'occupazione.

