Banche, grazie alle garanzie statali in calo le sofferenze

I CREDITIROMA Partita un po' in sordina e con qualche mugugno (le aspettative erano per una bad bank più incisiva alla quale cedere in blocco i crediti sul modello spagnolo) la Gacs, la garanzia statale, ha avuto una gestazione piuttosto lunga.I tecnici del Tesoro, allora guidato da Pier Carlo Padoan, riuscirono a strappare l'inizio del 2016 all'antitrust Ue il via libera in cambio dell'apposizione di alcuni paletti piuttosto rigidi: in primis l'onerosità e la necessità di un rating. La banca infatti cede i crediti a un veicolo che emette...