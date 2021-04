Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOTREVISO Si attesta quest'anno a 18,3 milioni di euro, con attivi di bilancio che superano i 4,65 miliardi l'utile consolidato della Banca Prealpi SanBiagio. «Numeri che testimoniano la solidità di un istituto di credito in salute - si legge in una nota della banca -, capace di far fronte all'incertezza dell'outlook economico dei prossimi mesi, su cui peserà certamente la perdurante emergenza sanitaria e socio-economica causata...