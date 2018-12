Banca Mediolanum, nuova pace col Fisco da 109 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Banca Mediolanum, nuovo accordo col Fisco italiano. Il gruppo controllato dalle famiglie Doris e Berlusconi pagherà 79 milioni di euro (72 milioni relativi all'irlandese Mediolanum International Funds e 7 milioni per la lussemburghese Gamax Management) per chiudere le contestazioni sulle annualità 2010-2013. Per il periodo 2014-2016, per il quale sono stati accantonati 30 milioni, verrà avviato un arbitrato fiscale allo scopo di definire una corretta ripartizione degli utili.Nel complesso si tratta di 109 milioni lordi, con...