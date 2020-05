TRIMESTRALE

MILANO Intesa Sanpaolo a fine marzo, nel rendiconto approvato ieri dal cda presieduto da Gian Maria Gros-Pietro, registra un utile di 1,4 miliardi, in crescita sul miliardo del 2019 nonostante i forti accantonamenti per le conseguenze della pandemia: messi da parte 300 milioni. «Presentiamo i risultati del primo trimestre nel vivo di una fase di straordinaria emergenza per la vita del Paese e a livello globale», ha detto il consigliere delegato Carlo Messina sottolineando come l'impegno assicurato come prima banca italiana nel «sostegno alle famiglie, alle imprese, alla società nel suo insieme». La banca ha messo in campo anche «un rilevante intervento a favore del sistema sanitario e importanti risorse per contrastare gli squilibri socioeconomici derivanti dalla pandemia».

IL DIVIDENDO

A fine aprile l'ammontare delle moratorie richieste era pari a circa 24 miliardi per le imprese e 13 miliardi per le famiglie. Nel primo trimestre 3mila aziende sono state aiutate a tornare in bonis, preservati circa 15mila posti. La risposta all'emergenza ha coinvolto l'intero Istituto e i suoi manager che hanno raccolto oltre 100 milioni per progetti sociali. «È assolutamente mia intenzione proporre il pagamento del dividendo» ha ribadito il banchiere che è tornato sull'Ops sul capitale di Ubi Banca: «Noi non cambieremo la nostra offerta. Non c'è nessuna possibilità di farlo. Non si riesce a capire questa forte opposizione da parte di alcuni azionisti di Ubi».

