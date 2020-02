IL BILANCIO

ROMA Intesa Sanpaolo si conferma banca italiana di sistema destinando 38 miliardi a famiglie e imprese durante l'esercizio 2019 - approvato ieri dal cda presieduto da Gian Maria Gros-Pietro - in cui ha realizzato un utile netto pari a 4,18 miliardi, che consente di staccare un dividendo cash di 19,2 centesimi per azione, pari a un monte dividendi di circa 3,4 miliardi, in linea con il payout all'80% previsto dal piano industriale.

«Chiudiamo il bilancio 2019 con particolare soddisfazione avendo raggiunto già tutti gli obiettivi del piano di impresa. In un contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo conferma la capacità di collocarsi tra le banche europee più solide e profittevoli, in grado di generare benefici per tutti gli stakeholders e di essere il motore della crescita inclusiva e sostenibile», ha detto il ceo Carlo Messina durante la conference call con gli analisti.

Nel solo quarto trimestre l'utile si è attestato a 872 milioni (-16% rispetto al quarto trimestre 2018), a fronte dei 775 milioni previsto dal consensus degli analisti. Tornando al conto economico, i proventi operativi netti sono saliti dell'1,5% a 18,1 miliardi, con interessi netti a 7 miliardi (-3,7%) e commissioni nette a poco meno di 8 miliardi (+0,1%). «Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dalla banca. Nel quarto trimestre abbiamo registrato una crescita dei proventi operativi netti grazie a interessi netti, attività assicurativa e commissioni, queste ultime al massimo storico», ha spiegato Messina. Non è poco al tempo degli interessi zero.

SOFFERENZE GIÙ

In calo del 2,1% a 9,3 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income sceso al 51,4%. Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet1 è al 14,1% in base ai criteri in vigore a regime, e al 13,9% secondo i parametri transitori per il 2019. «I bassi tassi di interesse, pur penalizzando il margine di interesse, sono favorevoli per il nostro business di wealth management», ha commentato Messina.

Nello scorso esercizio, la banca ha ridotto i crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 6 miliardi nel 2019, circa 34 miliardi dal settembre 2015. Lo stock di crediti deteriorati è sceso a dicembre 2019, rispetto a dicembre 2018, del 14,2% al lordo delle rettifiche di valore e del 14,3% al netto (del 15,9% al lordo delle rettifiche e del 17,5% al netto, se si esclude l'effetto della nuova definizione di default). «Abbiamo 3.100 uscite volontarie addizionali entro giugno 2021 già concordate con i sindacati e pienamente accantonate e ulteriori 1.000 richieste per uscite volontarie da valutare», ha precisato Messina.

Infine il banchiere ha toccato il tema cedole. «Sull'ipotesi di un dividendo intermedio nel 2020 c'è da dire che serve un cambio del nostro statuto, ma sono positivo rispetto a questa voce». E ancora: «Devo mettere a punto il giusto percorso all'interno della governance, quindi lavorare con il comitato e il cda. E poi chiedere l'autorizzazione alla Bce, ma ho un'opinione molto positiva circa l'acconto-dividendo. Aspettiamo la chiusura dei conti per il 2019 e poi inizieremo il processo formale in termini di lavoro per un dividendo intermedio».

LA BORSA APPREZZA

Piazza Affari ha particolarmente apprezzato i conti dell'istituto chiudendo a 2,35 euro, in rialzo del 2,9% dopo aver toccato una crescita del 3,5%. Per il 2020 il gruppo si impegna a raggiungere un «utile netto superiore a quello del 2019, anche senza considerare la plusvalenza derivante dalla cessione di Nexi».

Durante il cda sono stati affrontati alcuni passaggi tecnici del percorso di riassetto del gruppo, come previsto dal piano d'impresa e che prevede nei prossimi mesi la razionalizzazione del Banca Imi nella divisione corporate.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA