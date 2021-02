IL BILANCIO

ROMA Grazie a un modello di business solido e resiliente potendo assorbire più dei concorrenti l'aumento del default rate medio, Intesa Sanpaolo si conferma quella macchina di redditività sostenibile che abbiamo imparato a conoscere con un utile netto contabile 2020 di 3,2 miliardi: consentirà di distribuire 694 milioni di dividendi, perfettamente in linea con il rigore chiesto dalla Bce. «Abbiamo conseguito dei risultati solidi nonostante la pandemia da Covid», ha detto il ceo Carlo Messina agli analisti.

Ieri il cda presieduto da Gian Maria Gros-Pietro ha approvato il rendiconto passato che è stato immediatamente apprezzato dal mercato dove il titolo si è impennato del 4%, trascinando all'insù il comparto bancario anche per l'effetto-Draghi che sta calmierando lo spread e dà fiducia agli investitori. Al termine della seduta di Borsa, Intesa ha chiuso a 2,06 euro (+ 2,6%). Avendo il controllo di tutte le fabbriche prodotto, Intesa può mettere a fattor comune tutta la marginalità dei business. La performance della banca milanese inoltre si giova della visibilità sul 2021 con un utile stimato di 3,5 miliardi, includendo Ubi, e un costo del rischio inferiore a 70 centesimi di punto. Va segnalato che nel quarto trimestre ha registrato una perdita di 902 milioni. «Le sinergie derivanti dalla combinazione con Ubi sono previste in oltre 1 miliardo l'anno a regime, superando le stime iniziali. Il processo di integrazione è poi in linea con i piani», è il commento di Messina che rimarca: «La remunerazione dei nostri azionisti resta una priorità».

CALO DEI CREDITI DETERIORATI

Oltre ai 694 milioni di dividendi cash per il 2020 entro maggio, si prevede: 1) a valere sui risultati del 2020 una distribuzione cash da riserve, possibilmente entro la fine del 2021, che aggiungendosi ai predetti dividendi porti al pagamento di un ammontare complessivo corrispondente a un payout ratio pari al 75% (2,6 miliardi) dei 3,5 miliardi di utile netto rettificato; 2) a valere sui risultati del 2021, il pagamento di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell'utile netto, da distribuire in parte come acconto nell'anno in corso. Insomma, una sorta di dividendo composto. Negli ultimi 10 anni, sono stati distribuiti 20 miliardi di utili. Sui risultati del 2020 e del 2021 viene confermata la solidità dei coefficienti patrimoniali, con un Cet1 ratio a regime nel 2021 minimo al 13% pro-forma (12% non pro-forma). Intesa nel 2020 ha concesso moratorie per 95 miliardi ed erogato prestiti assistiti da garanzia statale per 35 miliardi. Miglioramento della qualità del credito: escludendo l'apporto di Ubi, riduzione dei crediti deteriorati lordi del 34,6% rispetto a fine 2019 e di circa 32 miliardi da fine 2017 superando di circa 6 miliardi l'obiettivo previsto dal piano. Destinati «2,2 miliardi ad accantonamenti per futuri impatti della pandemia, 2,1 miliardi per accantonamenti addizionali su crediti di Ubi e 2 miliardi ai costi di integrazione», ha aggiunto il banchiere.

