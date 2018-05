Banca Intesa congela i 100 milioni per i soci disagiati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRAC POPOLARI VENETEVENEZIA Intesa: i 100 milioni per gli ex soci disagiati delle Popolari ci sono ma verranno erogati solo quando la banca avrà chiuso «favorevolmente» i suoi procedimenti giudiziari aperti per Veneto Banca e Popolare Vicenza, ne ha acquisito le attività per un euro nel giugno scorso. Rischiano di passare mesi se non anni visti i tempi della giustizia e le nuove cause che potrebbero arrivare come quella ipotizzata dall'avvocato Matteo Moschini forte della sentenza favorevole dell'Arbitro per le controversie finanziarie che...