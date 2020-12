FINANZA

VENEZIA Rivoluzione al vertice di Banca Ifis. Luciano Colombini, 65 anni, lascia la carica di amministratore delegato che ricopriva dall'aprile 2019. Al suo posto dall'assemblea di bilancio ci sarà Frederik Geertman, ex vice direttore generale di Ubi, che entrerà nel cda dell'istituto mestrino già a febbraio per occuparsi di accelerare la svolta digitale. La decisione - a sorpresa - è stata presa dall'azionista di maggioranza La Scogliera, società controllata da Sebastien Egon Fürstenberg, «in accordo» con Colombini, che manterrà il suo ruolo nelle controllate fino ad aprile del 2022. Nel 2019 Fürstenberg aveva divorziato dal top manager storico dell'istituto mestrino Giovanni Bossi.

Nelle prossime settimane, i competenti organi della banca quotata in Borsa (- 3,3% ieri al listino milanese) «effettueranno le valutazioni, le verifiche e gli adempimenti necessari a consentire la stipula, da parte della banca, degli accordi volti a definire rispettivamente il trattamento da riconoscere a Luciano Colombini per la cessazione anticipata della carica anche di Ad, nonché i termini e le condizioni per l'ingresso di Geertman nel cda e per la successiva assunzione come Ad».

NUOVA SFIDA

Geertman, 50 anni, è laureato in Ingegneria Chimica in Olanda e ha conseguito un master a Fontainebleau in Francia. Dal 2016 a oggi ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale e chief commercial officer di Ubi Banca, oggi finita sotto il controllo di Intesa Sanpaolo. Precedentemente ha trascorso quasi dieci anni nel gruppo UniCredit. Ha iniziato la carriera in McKinsey, prima in Olanda e poi in Italia. Il suo compito sarà accelerare la svolta tecnologica verso il digitale resa ancora più necessaria dall'emergenza Covid, dall'ampliamento recente della banca mestrina e dalla ricerca delle maggiori sinergie possibili. «Desidero ringraziare Luciano Colombini per il lavoro svolto nel corso del suo mandato. La capacità di anticipare le nuove tendenze e le esigenze del mercato è insita nel Dna di Banca Ifis - il commento ufficiale di Sebastien Egon Fürstenberg - che oggi è pronta a cogliere la sfida di un nuovo processo di crescita e di digitalizzazione attraverso la prevista nomina di Frederik Geertman a nuovo amministratore delegato». Luciano Colombini, ex Popolare Vicenza ed ex Banca Finint, che in questi mesi aveva portato avanti un processo di crescita per linee esterne e assunto diversi manager, dichiara: «Ad aprile riterrò concluso positivamente il mio mandato. Sarò felice di poter continuare a contribuire allo sviluppo della banca come componente del cda delle controllate del gruppo».

