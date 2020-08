CREDITO

MESTRE (m.cr.) Il Covid pesa anche su Banca Ifis, che chiude i primi sei mesi dell'anno con un utile netto quasi dimezzato a 37 milioni e abbassa le stime per il 2020 puntando a registrare un risultato netto tra i 50 e i 65 milioni. L'Ad Luciano Colombini: «Ci adeguiamo alle sollecitazioni della Bce, il pagamento del dividendo 2019 avverrà dopo il 1 gennaio 2021 se nel frattempo non saranno state emesse nuove raccomandazioni in senso contrario da parte delle autorità di supervisione». Il management di Banca Ifis sta già lavorando a un aggiornamento e una revisione del piano industriale dopo che quello presentato a gennaio è stato ovviamente superato dallo scoppio della pandemia di Covid 19. «Il nostro obiettivo è di presentarlo al mercato alla fine di novembre o agli inizi di dicembre», avverte Colombini.

In mattinata il cda ha approvato i risultati relativi al primo semestre 2020: «La banca ha registrato un utile di 37 milioni, al netto di rettifiche e svalutazioni per 36 milioni ragionevolmente riconducibili all'effetto del Covid-19. Il Cet1 consolidato, calcolato escludendo il dividendo 2019 sospeso per le disposizioni di Banca d'Italia ed escludendo prudenzialmente l'utile del primo semestre 2020, si è attestato all'11,58%, in rialzo di 62 punti base», recita il comunicato. La raccolta è stata stabile. «Nel semestre, nonostante l'incertezza macroeconomica, Banca Ifis ha accelerato l'innovazione e prevede di aumentare gli investimenti in digitalizzazione - avverte Colombini -. In pieno lockdown abbiamo acquisito il 70,77% di Farbanca. Con Credifarma faremo un polo leader nei finanziamenti alle farmacie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA