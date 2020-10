LA STRATEGIA

ROMA Una nuova ondata di crediti deteriorati è in arrivo nel 2021 per effetto del Covid, ma non sarà una tempesta come nella crisi dei mutui subprime del 2011. Dai 338 miliardi previsti per l«anno in corso si salirà del 5% a quota 385 miliardi secondo l'amministratore delegato di Banca Ifis Luciano Colombini, che ha fatto il punto al tradizionale convegno d'autunno sul settore, che si è tenuto quest'anno nell'incantevole cornice di Villa Erba a Cernobbio (Como). Una previsione confermata dalla stessa Abi, il cui direttore generale Giovanni Sabatini non ha negato l'incremento in arrivo dovuto agli effetti della «grave crisi economica, conseguenza della pandemia, i cui effetti sono da determinare».

Una scure che si abbatte nonostante lo «sforzo enorme per ridurre l'accumulo dei crediti deteriorati che si erano determinati negli anni della grande crisi finanziaria». Quanto alle stime di Banca Ifis, il tasso di deterioramento dei crediti salirà dall'1,3% del 2020 al 2,8% del 2021, mentre il rapporto tra Npe (l'insieme dei crediti deteriorati, che comprende le sofferenze, gli incagli e i crediti scaduti) e il totale dei crediti erogati salirà dall'attuale 6,2% al 7,3% del 2021. Per Colombini «l'onda si sta gonfiando, ma Venezia non è ancora allagata». Il banchiere ha annunciato che il nuovo piano industriale di Banca Ifis arriverà a dicembre.

R. Ec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA