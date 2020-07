I RISULTATI

ROMA Banca Generali riesce a chiudere il primo semestre con un utile di 131,9 milioni, in linea (-0,6%) con lo stesso periodo 2019 (132,8 milioni) nonostante la pandemia. Grazie alla strategia prudente e diversificata il gruppo ha dunque recuperato le masse gestite ed amministrate, tornate sui livelli di inizio anno a 68,9 miliardi, mettendo a segno una crescita del +9,5% rispetto all'anno precedente. Il margine di intermediazione è salito a 302,2 milioni (+11%), mentre il margine finanziario ha beneficiato dell'incremento del margine d'interesse (42,4 milioni, +26%). Merito della crescita degli attivi (12,3 miliardi, +4% da fine 2019) e della maggiore efficienza nella gestione della liquidità e della tenuta della redditività del portafoglio titoli. Il semestre include accantonamenti e rettifiche per 19,1 milioni, il doppio rispetto al primo semestre 2019, principalmente a causa di poste di natura contabile. Di qui un certo ottimismo. «Nonostante le complessità, la flessibilità e la solidità della banca ci pongono nelle migliori condizioni per continuare a crescere in misura superiore al trend di mercato di riferimento», ha sottolineato l'ad e direttore generale, Gian Maria Mossa.

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

