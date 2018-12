Banca Generali punta all'estero: «Ma vale ancora investire in Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA La ricchezza patrimoniale delle famiglie italiane, salita nel 2017 a 9.800 miliardi rappresenta sempre un buon motivo per continuare a puntare sulla crescita interna. E del resto, «l'Italia è il posto dove investire» visti i fondamentali, e le potenzialità del risparmio gestito. Ma ora, è arrivato il momento della svolta verso l'internazionalizzazione per Banca Generali. Una rotta annunciata da Londra dal ceo e dg della banca Gian Maria Mossa, in occasione dell'Investor Day in cui ha presentato al mercato il nuovo piano...