IL BILANCIO

ROMA Il 2019 è stato «il miglior anno» della sua storia per Banca Generali. Lo dicono i «sensibili miglioramenti in tutte le voci» del bilancio, ha spiegato Gian Maria Mossa, ad e direttore generale del gruppo. La componente variabile dei mercati, ha aggiunto, ha visto crescere i ritorni per i clienti mantenendo sempre un approccio prudente e di controllo della volatilità». Nonostante le tensioni dei listini di fine 2018, «abbiamo aumentato di oltre 11 miliardi le masse (a quota 69 miliardi), rafforzando ulteriormente il nostro brand e posizionamento nel private banking italiano». Il lancio di soluzioni esclusive negli investimenti e nel wealth management ha dato i suoi frutti a giudicare dalla «forte crescita delle masse sottoadvisory evoluta», e dal «successo del nuovo approccio consulenziale incentrato sulla sostenibilità». Merito della «professionalità dei consulenti e dell'innovazione tecnologica», ha spiegato l'ad al Messaggero. Di qui l'«ottimismo» per per il 2020 e il piano triennale. Certo un ottimismo «moderato» è d'obbligo considerando l'incertezza legata all'effetto Coronavirus. Ma «la forza del brand, dei banker e l'innovazione garantiscono a Banca Generali una rotta sicura». Alle spalle un utile di 272,1 milioni (+51%) e ricavi per 578 milioni (+28,6%). In rialzo da 1,25 a 1,85 euro per azione il dividendo.

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

