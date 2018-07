Banca Generali: masse gestite oltre i 58 miliardi, il titolo vola in Borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZATRIESTE Banca Generali vola in Borsa (+ 5,39%) con la crescita decisa delle masse totali, salite dell'11% a 58,1 miliardi di euro nei primi 6 mesi dell'anno, con commissioni di gestione in rialzo del 14% a 317,9 milioni e costi operativi in progresso dello 0,4% a 93,6 milioni. Banca Generali ha segnato nel primo semestre del 2018 un utile netto di 92,6 milioni, in calo del 14% rispetto alla prima metà dello scorso anno, di riflesso alla «significativa riduzione delle componenti di ricavo più variabili dipendenti dai mercati...