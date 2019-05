Banca Generali in accelerazione sui profitti che balzano del 36%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Banca Generali chiude il secondo miglior trimestre di sempre. E non è soltanto merito della ripresa dei mercati e quindi del recupero degli investimenti. A caratterizzare i primi tre mesi dell'anno archiviati con un utile netto in crescita del 36% a 66,6 milioni, a fronte di ricavi per 133,6 milioni (+17%), è stata anche la diversificazione dei prodotti imboccata già da tempo dal gruppo. Le masse totali salgono dunque a 61,1 miliardi (+8%), mentre la raccolta netta è di 1,4 miliardi (solo ad aprile è di 545 milioni)....