L'ASSEMBLEAROMA L'assemblea dei soci di Banca Generali, riunitasi ieri, ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2020 che si è chiuso con un utile netto di 289,2 milioni e ha stabilito di distribuire dividendi per complessivi 385 milioni, pari a 3,3 euro per azione, secondo le modalità già comunicate al mercato. Allo stesso tempo ha nominato il cda che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31...